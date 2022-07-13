Симферополь, 13 июля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Более 28 млн рублей выделено властями Республики Крым на выплату компенсаций жителям, чьи дома и квартиры пострадали от наводнения, произошедшего в конце июня. Об этом в соцсетях написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов 13 июля.

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район

В общей сложности, уточнил Аксёнов, в трёх муниципалитетах пострадавшими от стихии признаны 2 292 человека, в том числе 352 человека в Симферополе, 1750 — в Симферопольском районе и 190 человек — в Белогорском районе. На выплату компенсаций из резервного фонда министерства труда и социальной защиты Республики Крым выделено 28 млн 150 тысяч рублей.

«Поскольку наибольшее количество пострадавших находится в Симферопольском районе, контрольный срок по выполнению поручений в части компенсационных выплат — следующая пятница. Жители Симферополя и Белогорского района должны получить компенсации до конца текущей недели», — уточнил Аксёнов.

На данный момент подано 276 полных пакетов документов на выплаты, 206 из них согласованы. Получили компенсацию 84 человека: по 10 тыс. рублей выплачено всем пострадавшим, по 50 тыс. рублей выплачено 42 человекам, по 100 тыс рублей получили девять человек.

«Существуют определенные сложности в тех случаях, когда гражданин не имел регистрации в пострадавшем помещении. Однако, при наличии доказательства того, что это личная собственность и подтверждении факта проживания, гражданам будут осуществляться выплаты из внебюджетных источников», — уточнил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные дожди прошли в Крыму 25–27 июня, особенно пострадали Симферополь, Симферопольский и Белогорский районы.