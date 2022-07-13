Черкесск, 13 июля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии завершены спасательные работы по поиску упавшего в реку мужчины. Его тело было обнаружено 12 июля в 350 метрах вниз по течению в Урупском районе, сообщили в пресс-службе регионального управления МСЧ.

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Напомним, 11 июля в месте слияния рек Закан и Имеретинка упал в реку 40-летний турист. Он переходил водную преграду по бревну с использованием веревочной страховки. Однако она не помогла, и мужчина сорвался в воду. Его поиски велись спасателями поискового отряда МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии Ведутся поиски туриста из Вологодской области. По данным МЧС, 12 июля 58-летний альпинист не спустился со склона Эльбруса.