Урай, Югра, , 09:39 — REGNUM В Урае (Югра) 14-летний подросток утонул в реке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Водоём Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области

Трагедия произошла 12 июля. Подросток с товарищами пошёл к реке с друзьями. Отмечается, что он утонул во время купания, при этом не умел плавать. По данному факту проводится прокурорская проверка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре 9 июля недалеко от Лангепаса утонул 13-летний подросток, в Нижневартовском районе — шестилетний ребёнок. На следующий день 10 июля в озере Окунёво в Советском районе погиб 8-летний мальчик.

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