Донецк, , 09:39 — REGNUM В результате обстрелов со стороны вооруженных украинских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погибли три человека. Об этом 13 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Свеча Алексей Колчин © ИА REGNUM

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Горловке», — говорится в сообщении.

Также указывается, что еще 15 мирных жителей, включая трёх человек с ранее освобождённой от киевских боевиков территории, получили за это же время при обстрелах ВСУ ранения различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские нацисты подвергли миномётному обстрелу населённый пункт Зайцево (южное) в ДНР.