Екатеринбург, , 09:41 — REGNUM В многоэтажном доме Екатеринбурга на улице Ильича утром, 13 июля произошёл пожар. Загорелась квартира на девятом этаже здания, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пожар Dave Hogg

Из горящего дома спасли семь человек. При тушении пожара в одной из квартир был обнаружен труп мужчины.

Информацию о пожаре спасатели получили 09:51 местного времени. На место были направлены 18 огнеборцев и семь единиц специальной техники. Огонь удалось локализовать в 11:10.