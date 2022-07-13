Улан-Удэ, , 09:38 — REGNUM В Бурятии передано предупреждение об ухудшении погоды. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные Бурятского гидрометцентра.

Ливень vivali

Согласно прогнозам синоптиков, днём 14 июля по южной половине республики ожидаются грозы с ливнями и градом. Ветер усилится до 19-24 метров в секунду.

При этом в ряде районов сохраняется высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

«При сильном дожде, грозе, ливне и выпадении осадков в виде града, ветре, оставайтесь в помещении. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра!» — призвали в ведомстве.