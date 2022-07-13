Херсон, Украина, , 09:36 — REGNUM Украинские боевики пытались обстрелять город Херсон, все цели были сбиты российской системой ПВО, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Были прилеты. Пытались обстрелять Херсон. Система ПВО все сбила. Разрушений нет», — сказал он РИА Новости.

Стремоусов добавил, что всего украинскими боевиками по городу минувшей ночью было осуществлено около шести выстрелов. Все цели сбили в районе села Чернобаевка. Обстрел велся со стороны Николаевской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Херсоне обезвредили два самодельных взрывных устройства, пострадавших и разрушений нет.

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