Херсон, 13 июля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Украинские боевики пытались обстрелять город Херсон, все цели были сбиты российской системой ПВО, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Были прилеты. Пытались обстрелять Херсон. Система ПВО всё сбила. Разрушений нет», — сказал он РИА Новости.

Стремоусов добавил, что всего украинскими боевиками по городу минувшей ночью было осуществлено около шести выстрелов. Все цели сбили в районе села Чернобаевка. Обстрел велся со стороны Николаевской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Херсоне обезвредили два самодельных взрывных устройства, пострадавших и разрушений нет.

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