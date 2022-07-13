Оттава, , 09:34 — REGNUM Канадский разработчик Relic Entertainment выпустит игру Company of Heroes 3 уже 17 ноября 2022 года. Информация об этом появилась на сайте PCGamer.

Видеоигры Chineseindc.com

Отмечается, что геймеры получат доступ к двум сюжетным пошаговым кампаниям. Первая расскажет об операции в Северной Африке, а вторая о «совершенно новой Немецко-Африканской фракции».

Напомним, что Company of Heroes — это серия игр в жанре стратегия в реальном времени. Первая часть игры вышла 12 сентября 2006 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В PUBG Mobile пройдет онлайн-концерт группы Blackpink