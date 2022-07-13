Василий Иванов,
13 июля 2022, 11:26 — REGNUM Участники пятого бронепробега «Дорога Мужества», организованного Военно-техническим обществом, посетили Людиново 12 июля и возложили цветы к Вечному огню на площади Победы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Участники бронепробега «Дорога Мужества» готовятся к утреннему старту
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники бронепробега «Дорога Мужества» готовятся к утреннему старту
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники бронепробега «Дорога Мужества» готовятся к утреннему старту
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники бронепробега «Дорога Мужества» готовятся к утреннему старту
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники бронепробега «Дорога Мужества» готовятся к утреннему старту
Василий Иванов © ИА REGNUM
На мероприятии выступили члены павлодарского поискового отряда «Панфиловшылар» из Казахстана, а также делегаты общественных организаций Березовского района Брестской области Республики Беларусь. Они передали капсулу со священной землей из Брестской крепости.
Мемориальный комплекс в городе Людиново
Василий Иванов © ИА REGNUM
Жители Людиново пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Жители Людиново пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Жители Людиново пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Жители Людиново пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Жители Людиново пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Впервые в бронепробеге «Дорога Мужества» приняли участие отряд специального подразделения ФСКН «Гром», а также департамент военной контрразведки ФСБ России, который привез с собой музейную экспозицию, повествующую об истории организации.
Экспозиция «Военная контрразведка ФСБ России. 100 лет»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экспозиция «Военная контрразведка ФСБ России. 100 лет»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экспозиция «Военная контрразведка ФСБ России. 100 лет»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экспозиция «Военная контрразведка ФСБ России. 100 лет»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экспозиция «Военная контрразведка ФСБ России. 100 лет»
Василий Иванов © ИА REGNUM
В ходе патриотической акции Алексей Мигалин, руководитель Военно-технического общества, вместе с ветераном войны и труда Марией Матвеевной Власенковой, которой сегодня исполнилось 99 лет, наклеили звезду на автобус сопровождения, символизирующую прохождение колонной очередного населенного пункта.
Перед началом торжественной церемонии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Перед началом торжественной церемонии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Перед началом торжественной церемонии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники Народного академического хора ветеранов из людиновского Дома культуры им. Гогиберидзе
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники Народного академического хора ветеранов из людиновского Дома культуры им. Гогиберидзе
Василий Иванов © ИА REGNUM
Мемориальный комплекс в городе Людиново
Василий Иванов © ИА REGNUM
Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ветеран Великой Отечественной войны Мария Матвеевна Власенкова, которой исполнилось 99 лет в день торжественной церемонии в Людиново
Василий Иванов © ИА REGNUM
Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин вручает Марии Матвеевне почетную грамоту
Василий Иванов © ИА REGNUM
Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин вручает Марии Матвеевне почетную грамоту
Василий Иванов © ИА REGNUM
Делегация из Белоруссии вручает реликвии представителям людиновского муниципалитета
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники Народного академического хора ветеранов из людиновского Дома культуры им. Гогиберидзе
Василий Иванов © ИА REGNUM
Алексей Мигалин и Мария Власенкова наклеивают звезду на пункт назначения Людиново
Василий Иванов © ИА REGNUM
Жители Людиново оказали теплый прием участникам бронепробега. Наряду с торжественной церемонией возложения цветов к Вечному огню, был организован концерт. Перед собравшимися выступили детский хор и Народный академический хор ветеранов из людиновского ДК Гогиберидзе.
Участники бронепробега «Дорога Мужества» продолжают движение по маршруту
Василий Иванов © ИА REGNUM
В пути
Василий Иванов © ИА REGNUM
В дороге
Василий Иванов © ИА REGNUM
На заправке
Василий Иванов © ИА REGNUM
На заправке
Василий Иванов © ИА REGNUM
На заправке
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники бронепробега «Дорога Мужества» в дороге
Василий Иванов © ИА REGNUM
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