13 июля 2022 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 11:26 — REGNUM Участники пятого бронепробега «Дорога Мужества», организованного Военно-техническим обществом, посетили Людиново 12 июля и возложили цветы к Вечному огню на площади Победы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Участники бронепробега «Дорога Мужества» готовятся к утреннему старту Василий Иванов © ИА REGNUM

Участники бронепробега «Дорога Мужества» готовятся к утреннему старту Василий Иванов © ИА REGNUM

Участники бронепробега «Дорога Мужества» готовятся к утреннему старту Василий Иванов © ИА REGNUM

Участники бронепробега «Дорога Мужества» готовятся к утреннему старту Василий Иванов © ИА REGNUM

Участники бронепробега «Дорога Мужества» готовятся к утреннему старту Василий Иванов © ИА REGNUM

На мероприятии выступили члены павлодарского поискового отряда «Панфиловшылар» из Казахстана, а также делегаты общественных организаций Березовского района Брестской области Республики Беларусь. Они передали капсулу со священной землей из Брестской крепости.

Мемориальный комплекс в городе Людиново Василий Иванов © ИА REGNUM

Жители Людиново пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества» Василий Иванов © ИА REGNUM

Жители Людиново пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества» Василий Иванов © ИА REGNUM

Жители Людиново пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества» Василий Иванов © ИА REGNUM

Жители Людиново пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества» Василий Иванов © ИА REGNUM

Жители Людиново пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества» Василий Иванов © ИА REGNUM

Впервые в бронепробеге «Дорога Мужества» приняли участие отряд специального подразделения ФСКН «Гром», а также департамент военной контрразведки ФСБ России, который привез с собой музейную экспозицию, повествующую об истории организации.

Экспозиция «Военная контрразведка ФСБ России. 100 лет» Василий Иванов © ИА REGNUM

Экспозиция «Военная контрразведка ФСБ России. 100 лет» Василий Иванов © ИА REGNUM

Экспозиция «Военная контрразведка ФСБ России. 100 лет» Василий Иванов © ИА REGNUM Экспозиция «Военная контрразведка ФСБ России. 100 лет» Василий Иванов © ИА REGNUM

Экспозиция «Военная контрразведка ФСБ России. 100 лет» Василий Иванов © ИА REGNUM

В ходе патриотической акции Алексей Мигалин, руководитель Военно-технического общества, вместе с ветераном войны и труда Марией Матвеевной Власенковой, которой сегодня исполнилось 99 лет, наклеили звезду на автобус сопровождения, символизирующую прохождение колонной очередного населенного пункта.

Перед началом торжественной церемонии Василий Иванов © ИА REGNUM

Перед началом торжественной церемонии Василий Иванов © ИА REGNUM

Перед началом торжественной церемонии Василий Иванов © ИА REGNUM

Участники Народного академического хора ветеранов из людиновского Дома культуры им. Гогиберидзе Василий Иванов © ИА REGNUM Участники Народного академического хора ветеранов из людиновского Дома культуры им. Гогиберидзе Василий Иванов © ИА REGNUM

Мемориальный комплекс в городе Людиново Василий Иванов © ИА REGNUM

Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин Василий Иванов © ИА REGNUM

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Матвеевна Власенкова, которой исполнилось 99 лет в день торжественной церемонии в Людиново Василий Иванов © ИА REGNUM

Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин вручает Марии Матвеевне почетную грамоту Василий Иванов © ИА REGNUM

Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин вручает Марии Матвеевне почетную грамоту Василий Иванов © ИА REGNUM

Делегация из Белоруссии вручает реликвии представителям людиновского муниципалитета Василий Иванов © ИА REGNUM

Участники Народного академического хора ветеранов из людиновского Дома культуры им. Гогиберидзе Василий Иванов © ИА REGNUM

Алексей Мигалин и Мария Власенкова наклеивают звезду на пункт назначения Людиново Василий Иванов © ИА REGNUM

Жители Людиново оказали теплый прием участникам бронепробега. Наряду с торжественной церемонией возложения цветов к Вечному огню, был организован концерт. Перед собравшимися выступили детский хор и Народный академический хор ветеранов из людиновского ДК Гогиберидзе.

Участники бронепробега «Дорога Мужества» продолжают движение по маршруту Василий Иванов © ИА REGNUM

В пути Василий Иванов © ИА REGNUM

В дороге Василий Иванов © ИА REGNUM

На заправке Василий Иванов © ИА REGNUM На заправке Василий Иванов © ИА REGNUM

На заправке Василий Иванов © ИА REGNUM

Участники бронепробега «Дорога Мужества» в дороге Василий Иванов © ИА REGNUM

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