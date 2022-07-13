Василий Иванов, 13 июля 2022, 11:26 — REGNUM Участники пятого бронепробега «Дорога Мужества», организованного Военно-техническим обществом, посетили Людиново 12 июля и возложили цветы к Вечному огню на площади Победы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Участники бронепробега «Дорога Мужества» готовятся к утреннему старту
Участники бронепробега «Дорога Мужества» готовятся к утреннему старту
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники бронепробега «Дорога Мужества» готовятся к утреннему старту
Участники бронепробега «Дорога Мужества» готовятся к утреннему старту
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники бронепробега «Дорога Мужества» готовятся к утреннему старту
Участники бронепробега «Дорога Мужества» готовятся к утреннему старту
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники бронепробега «Дорога Мужества» готовятся к утреннему старту
Участники бронепробега «Дорога Мужества» готовятся к утреннему старту
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники бронепробега «Дорога Мужества» готовятся к утреннему старту
Участники бронепробега «Дорога Мужества» готовятся к утреннему старту
Василий Иванов © ИА REGNUM

На мероприятии выступили члены павлодарского поискового отряда «Панфиловшылар» из Казахстана, а также делегаты общественных организаций Березовского района Брестской области Республики Беларусь. Они передали капсулу со священной землей из Брестской крепости.

Мемориальный комплекс в городе Людиново
Мемориальный комплекс в городе Людиново
Василий Иванов © ИА REGNUM
Жители Людиново пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»
Жители Людиново пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Жители Людиново пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»
Жители Людиново пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Жители Людиново пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»
Жители Людиново пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Жители Людиново пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»
Жители Людиново пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Жители Людиново пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»
Жители Людиново пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»
Василий Иванов © ИА REGNUM

Впервые в бронепробеге «Дорога Мужества» приняли участие отряд специального подразделения ФСКН «Гром», а также департамент военной контрразведки ФСБ России, который привез с собой музейную экспозицию, повествующую об истории организации.

Экспозиция «Военная контрразведка ФСБ России. 100 лет»
Экспозиция «Военная контрразведка ФСБ России. 100 лет»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экспозиция «Военная контрразведка ФСБ России. 100 лет»
Экспозиция «Военная контрразведка ФСБ России. 100 лет»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экспозиция «Военная контрразведка ФСБ России. 100 лет»
Экспозиция «Военная контрразведка ФСБ России. 100 лет»
Экспозиция «Военная контрразведка ФСБ России. 100 лет»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экспозиция «Военная контрразведка ФСБ России. 100 лет»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экспозиция «Военная контрразведка ФСБ России. 100 лет»
Экспозиция «Военная контрразведка ФСБ России. 100 лет»
Василий Иванов © ИА REGNUM

В ходе патриотической акции Алексей Мигалин, руководитель Военно-технического общества, вместе с ветераном войны и труда Марией Матвеевной Власенковой, которой сегодня исполнилось 99 лет, наклеили звезду на автобус сопровождения, символизирующую прохождение колонной очередного населенного пункта.

Перед началом торжественной церемонии
Перед началом торжественной церемонии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Перед началом торжественной церемонии
Перед началом торжественной церемонии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Перед началом торжественной церемонии
Перед началом торжественной церемонии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники Народного академического хора ветеранов из людиновского Дома культуры им. Гогиберидзе
Участники Народного академического хора ветеранов из людиновского Дома культуры им. Гогиберидзе
Участники Народного академического хора ветеранов из людиновского Дома культуры им. Гогиберидзе
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники Народного академического хора ветеранов из людиновского Дома культуры им. Гогиберидзе
Василий Иванов © ИА REGNUM
Мемориальный комплекс в городе Людиново
Мемориальный комплекс в городе Людиново
Василий Иванов © ИА REGNUM
Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин
Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ветеран Великой Отечественной войны Мария Матвеевна Власенкова, которой исполнилось 99 лет в день торжественной церемонии в Людиново
Ветеран Великой Отечественной войны Мария Матвеевна Власенкова, которой исполнилось 99 лет в день торжественной церемонии в Людиново
Василий Иванов © ИА REGNUM
Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин вручает Марии Матвеевне почетную грамоту
Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин вручает Марии Матвеевне почетную грамоту
Василий Иванов © ИА REGNUM
Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин вручает Марии Матвеевне почетную грамоту
Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин вручает Марии Матвеевне почетную грамоту
Василий Иванов © ИА REGNUM
Делегация из Белоруссии вручает реликвии представителям людиновского муниципалитета
Делегация из Белоруссии вручает реликвии представителям людиновского муниципалитета
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники Народного академического хора ветеранов из людиновского Дома культуры им. Гогиберидзе
Участники Народного академического хора ветеранов из людиновского Дома культуры им. Гогиберидзе
Василий Иванов © ИА REGNUM
Алексей Мигалин и Мария Власенкова наклеивают звезду на пункт назначения Людиново
Алексей Мигалин и Мария Власенкова наклеивают звезду на пункт назначения Людиново
Василий Иванов © ИА REGNUM

Жители Людиново оказали теплый прием участникам бронепробега. Наряду с торжественной церемонией возложения цветов к Вечному огню, был организован концерт. Перед собравшимися выступили детский хор и Народный академический хор ветеранов из людиновского ДК Гогиберидзе.

Участники бронепробега «Дорога Мужества» продолжают движение по маршруту
Участники бронепробега «Дорога Мужества» продолжают движение по маршруту
Василий Иванов © ИА REGNUM
В пути
В пути
Василий Иванов © ИА REGNUM
В дороге
В дороге
Василий Иванов © ИА REGNUM
На заправке
На заправке
На заправке
Василий Иванов © ИА REGNUM
На заправке
Василий Иванов © ИА REGNUM
На заправке
На заправке
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники бронепробега «Дорога Мужества» в дороге
Участники бронепробега «Дорога Мужества» в дороге
Василий Иванов © ИА REGNUM

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