Москва, 13 июля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Российская сторона работает с партнёрами по всему миру над получением гарантий для перерегистрированных в России самолётов, которые совершают международные рейсы. Об этом 13 июля заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Бирический.

confused_me Самолет

Он добавил, что практически все полученные в лизинг или зарегистрированные в иностранных юрисдикциях самолёты, а их по состоянию на март 2022 года в эксплуатации российских авиакомпаний находилось около 700, были перерегистрированы в Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ.

«[Это было сделано] в соответствии со статьями 17-19 Конвенции о международной гражданской авиации в ответ на беспрецедентные и необоснованные решения ряда государств по приостановке действия сертификатов летной годности», — пояснил в беседе с РИА Новости Бирический.

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Он пояснил, что проводимая планомерная работа позволит «свести к минимуму инциденты с задержанием российских самолётов».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня самолет авиакомпании «Аэрофлот» не получил разрешения на вылет из аэропорта Коломбо. Борт задержан до 16 июня. Власти Шри-Ланки задержали вылет борта

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