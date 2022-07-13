Ярославль, 13 июля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Ярославле годовалый ребёнок выпал из окна. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.

yaroslavl. sledcom.ru Вид из окна на место падения ребёнка

Происшествие случилось 12 июля в Заволжском районе города на улице Серго Орджоникидзе. Мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже.

«Ребёнок остался жив, ему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь», — уточнили в Ярославском СКР.

Сейчас по факту произошедшего начата доследственная проверка.