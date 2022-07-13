Мурино, Ленинградская область, 13 июля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области получили от Главгосэкспертизы положительную оценку проекта строительства транспортного обхода города Мурино, сообщили 13 июля в пресс-службе областной администрации.

Елена Молчанова ИА REGNUM Дорога в Мурино

Строительство областной части обхода — в створе Пискаревского проспекта Санкт-Петербурга от границы с городом до Токсовского шоссе около Кузьмолово в Ленобласти — одобрено экспертами.

«Начать стройку долгожданной для жителей восточного Мурино и Нового Девяткино трассы «Ленавтодор» рассчитывает в этом году», — рассказали в пресс-службе.

Благодаря новой дороге предполагается разгрузить самый загруженный автомобилями участок Токсовского шоссе, который сейчас начинается от тоннеля под кольцевой автомобильной дорогой (КАД) и проходит через новые жилые кварталы Мурино.

«Ранее область получила на этот объект 4,4 млрд рублей в качестве инфраструктурного кредита из федерального бюджета», — напомнили в пресс-службе.

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