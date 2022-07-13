Чемальский район, Алтай, 13 июля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Прокуратура Чемальского района Республики Алтай отреагировала на задержку зарплаты медицинским работникам. Против главврача районной больницы возбуждено административное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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«Поводом для возбуждения дела, стали результаты прокурорской проверки по факту несовременной выплаты аванса 141 работнику медицинского учреждения на сумму более 650 тыс. рублей», — отметили в прокуратуре.

По результатам рассмотрения дела главного врача признали и виновным и назначили наказание в виде предупреждения. Задолженность перед работниками к настоящему времени погашена в полном объёме