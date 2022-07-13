Москва, , 09:28 — REGNUM Дело о сексуальном насилии и истязании дочерей в отношении Михаила Хачатуряна направлено Следственным комитетом РФ в Генпрокуратуру России для утверждения обвинительного заключения. Об этом 13 июля сообщил источник в правоохранительных органах.

«Дело в отношении Хачатуряна передано в Генеральную прокуратуру РФ», — приводит его слова ТАСС.

Также источник уточнил, что, если надзорное ведомство утвердит обвинительное заключение по этом делу, оно будет направлено для рассмотрения в Бутырский суд Москвы.

Отметим, 29 мая стало известно, что СК РФ закончил расследование уголовного дела о сексуальном насилии и побоях в отношении Михаила Хачатуряна, который был убит своими дочерями.