Лондон, , 09:27 — REGNUM Крупнейшие стейблкоины должны иметь те же гарантии, что и традиционные формы платежей, заявила 13 июля глобальная организация регуляторов, ужесточая контроль над пошатнувшимся сектором криптовалют. Об этом сообщает агентство Reuters.

Криптовалюта

Стейблкоины — это криптовалюты, курс которых привязан к традиционным валютам или товарам, и это должно позволить им избежать высокой волатильности, из-за которой биткоин и другие цифровые токены остаются непрактичными для большинства коммерческих операций.

Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) и комитет Банка международных расчетов объявили 13 июля о том, что официально приняли предложения по регулированию стейблкоинов, вынесенные на публичные консультации еще в октябре 2021 года.

IOSCO определила порядок применения действующих правил для основных клиринговых, расчетных и платежных услуг к так называемым системным стейблкоинам.

Правила означают, что оператор стейблкоина должен создать юридическое лицо и определить четкий порядок управления и реагирования на операционные риски, например кибератаки.

«В этих отношениях мы ожидаем такого же уровня надежности и прочности в организации системно важных стейблкоинов», — заявил председатель IOSCO Эшли Олдер.

Правила охватывают управление рисками, стандарты руководства и прозрачности.

«Последние события на рынке криптоактивов вновь заставили власти срочно заняться потенциальными рисками, связанными с криптоактивами, и в том числе со стейблкоинами», — сказал председатель комитета Банка международных расчетов и заместитель управляющего Банка Англии Джон Канлифф.

Глобальные регуляторы намерены пойти еще дальше в октябре, когда Совет по финансовой стабильности, в который входит IOSCO, предложит «надежные» правила для криптовалют в целом.

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