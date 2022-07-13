Якутск, , 09:31 — REGNUM В Якутии возможна задымлённость в юго-восточных районах. Об этом население республики 13 июля предупредило региональное министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства.

Лесной пожар Mchs.gov.ru

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Причиной дымки называют лесные пожары в соседних регионах и встречные палы, которые организуют для их тушения.

«На данный момент в Хабаровском крае введен режим ЧС в лесах регионального характера, а по количеству пожаров край обошел Якутию. В Иркутской области также действуют крупные лесные пожары», — отметили в минлесхозе региона.

В Мирнинском районе Якутии задымлённость может быть вызвана лесными пожарами на территории муниципалитета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии за стуки потушили 20 лесных пожаров и обнаружили два новых. В республике насчитывается 42 возгорания на природных территориях.