Новосибирск, , 09:27 — REGNUM В Ордынском районе Новосибирской области открыли цех по переработке семян масличных культур мощностью 10 тонн в сутки. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Цех по переработке семян http://mcx.nso.ru

«Масличные культуры набирают в Новосибирской области всё большую популярность. Их площади существенно прирастают от посевной к посевной на протяжении ряда лет», — подчеркнули в минсельхозе.

По данным ведомства, в 2022 году техническими культурами в Новосибирской области засеяно 353 тысячи гектаров.