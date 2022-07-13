Воронеж, 13 июля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Водитель маршрутного автобуса столкнулся с двумя автомобилями и торговым павильоном в Воронеже, авария произошла вечером 12 июля. Водитель автобуса скончался в больнице, его пассажирка получили травмы, сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области Автобус после ДТП

Авария произошла около 22:50 на улице 9 Января. По предварительным данным, 40-летний водитель автобуса ПАЗ проигнорировал запрещающий сигнал светофора на перекрестке ул. 9 Января — ул. Революции 1905 года столкнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan. Затем ПАЗ по инерции продолжил двигаться — автобус выехал на тротуар, там врезался в опору с дорожным знаком, терминал приема платежей, торговый павильон «Робин Сдобин» со стоящей рядом холодильной камерой, и затем в припаркованный автомобиль Renault Logan.

С места аварии с травмами госпитализировали водителя ПАЗа и его пассажирку, 35-летнюю женщину. Водитель позже скончался в больнице.

По факту аварии проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля в Воронеже на улице Ломоносова водитель маршрутного автобуса на пешеходном переходе сбил мужчину.