Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:36 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области местная жительница предстала перед судом по обвинению в убийстве сожителя. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Приговор Argumenti.ru

Инцидент произошёл в июле 2021 года. Свердловчанка спровоцировала конфликт с сожителем. После чего она вооружилась ножом и нанесла мужчине удар. Сожитель скончался до приезда медиков. Следствие установило, что оба участника конфликта были пьяны, а мужчина не смог оказать сопротивление из-за инвалидности по зрению.

Свою вину женщина не признала. Суд приговорил её к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.