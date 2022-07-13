Донецк, 13 июля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Украинские нацисты подвергли миномётному обстрелу населённый пункт Зайцево (южное) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел из миномета

Уточняется, что обстрел Зайцево (южного) со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 08:05 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено четыре мины калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Приморье вручили российские паспорта гражданам, прибывшим из Мариуполя, Винницы, Херсона и Мелитополя.