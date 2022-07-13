Запорожье, Украина, , 09:21 — REGNUM На Запорожской АЭС во время ее нахождения под контролем киевского режима проводились запрещённые эксперименты, заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Режимом (экс-президента Украины Петра) Порошенко — (действующего украинского лидера Владимира) Зеленского на АЭС были санкционированы запрещённые эксперименты. Начиная от большого количества ядерных материалов, которые не нужны для работы станции и не могли появиться в результате работы её реакторов, и заканчивая массой других интересных моментов», — заявил он РИА Новости.

Рогов также напомнил, что согласно регламенту, зафиксировать все противоправные действия на АЭС должны специалисты из МАГАТЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что анализы антител у пленных украинских военных могут говорить об их участии в биологической программе США.

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