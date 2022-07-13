Запорожье, Украина, 13 июля 2022, 09:21 — REGNUM На Запорожской АЭС во время ее нахождения под контролем киевского режима проводились запрещённые эксперименты, заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов также напомнил, что согласно регламенту, зафиксировать все противоправные действия на АЭС должны специалисты из МАГАТЭ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что анализы антител у пленных украинских военных могут говорить об их участии в биологической программе США.
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