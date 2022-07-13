Санкт-Петербург, , 09:29 — REGNUM В ходе сильных и продолжительных дождей в Санкт-Петербурге за прошедшие сутки выпало 22 мм осадков. Об этом 13 июля сообщил специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Это составляет 27% от месячной нормы июля.

Дождь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

На Северную столицу 13 июля будет влиять небольшой гребень антициклона. Он разгонит большую часть облаков, что позволит жителям Петербурга отдохнуть от дождей.

Температура воздуха тоже будет благоприятной, на 2-3 градуса выше нормы. Днём она составит от 25 до 27 градусов, а в Ленобласти от 23 до 28 градусов. Ветер стихнет до 3-8 м/с. Будет меняться атмосферное давление, оно достигнет отметки в 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Напомним, что прошедшие сутки прошли под оранжевым уровнем опасности. Северная столица столкнулась с проливными дождями, грозами и шквалистым ветром. Ранее ИА REGNUM сообщало, что непогода погнула столбы на парковке ТЦ, а «Лахта Центр» принял на себя удар молнии.

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