Санкт-Петербург, 13 июля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В ходе сильных и продолжительных дождей в Санкт-Петербурге за прошедшие сутки выпало 22 мм осадков. Об этом 13 июля сообщил специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Это составляет 27% от месячной нормы июля.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

На Северную столицу 13 июля будет влиять небольшой гребень антициклона. Он разгонит большую часть облаков, что позволит жителям Петербурга отдохнуть от дождей.

Температура воздуха тоже будет благоприятной, на 2-3 градуса выше нормы. Днём она составит от 25 до 27 градусов, а в Ленобласти от 23 до 28 градусов. Ветер стихнет до 3-8 м/с. Будет меняться атмосферное давление, оно достигнет отметки в 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Напомним, что прошедшие сутки прошли под оранжевым уровнем опасности. Северная столица столкнулась с проливными дождями, грозами и шквалистым ветром. Ранее ИА REGNUM сообщало, что непогода погнула столбы на парковке ТЦ, а «Лахта Центр» принял на себя удар молнии.