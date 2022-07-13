Пекин, , 09:19 — REGNUM Затягивание конфликта на Украине может обернуться для Запада пагубными последствиями. Такое мнение высказывается в статье, опубликованной Global Times.

Выстрел (сс)3dman_eu

В материале отмечается, что в США уже начали выражать обеспокоенность по поводу огромных расходов Вашингтона на Украину. Также растут сомнения в том, как долго может продолжаться поддержка Киева со стороны США и Запада.

Как отметил военный эксперт Сун Чжунпин, США намеревались использовать Украину, чтобы ослабить Россию, однако «Москва сама воспользовалась этой ситуацией, чтобы припереть к стенке США и западные страны».

«Американская стратегия может обернуться против самих США. Судя по нынешней ситуации, Украине становится всё труднее победить Россию. Чем дольше продлится украинский кризис, тем более пагубным он станет для США и Запада», — подчёркивает эксперт.

В материале отмечается, что масштабная помощь, необходимая для поддержки Украины, поставила США перед дилеммой. Если США продолжат поддерживать Украину «в этой опосредованной войне», это стане всё более тяжёлым бременем для США, что ещё больше ослабит американскую экономику и приведёт к ещё большему росту инфляции.

«Но если Вашингтон сдастся на полпути, вся его прежняя поддержка пойдёт насмарку. Как сторона, которая фактически спровоцировала украинский кризис, США стреляют себе в ногу», — подчёркивает Сун Чжунпин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российском посольстве в Вашингтоне на фоне планов Пентагона отправить на Украину ещё четырёх РСЗО HIMARS заявили, что Соединённые Штаты собираются затягивать конфликт на Украине любой ценой, «компенсировать через отправку вооружений множащиеся потери нацбатальонов и ВСУ». При этом в дипмиссии указали, что все заверения США о якобы оборонительном назначении этих систем залпового огня несостоятельны.

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