Новосибирск, 13 июля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Новосибирске на площади им. Гарина-Михайловского открыли автовокзал. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

t. me/alokot Автовокзал на площади им. Гарина-Михайловского в Новосибирске

«В подземной части здания работают круглосуточные билетные кассы, расположен зал ожидания, оборудованы туалеты, есть места для зарядки телефонов, — написал Локоть в своём телеграм-канале. — Удобное расположение позволит пассажирам пересесть на метро, наземный городской транспорт, электрички и поезда дальнего следования».

Он уточнил, что объем инвестиций в создание новой автостанции составил около 100 млн рублей.