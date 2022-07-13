Париж, , 09:18 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон должен «объявить о непопулярных мерах» в отношении российского газа, сообщает Le Parisien.

Эммануэль Макрон En.kremlin.ru

Главы французских и итальянских движений и предприятий призывают Эммануэля Макрона и Марио Драги «объявить о непопулярных мерах», чтобы подготовить общественность к «полному прекращению» поставок российского газа и, как следствие, к повышению цен.

«Очевидно, что к концу года у нас больше не будет российского газа либо по нашему выбору, либо по выбору россиян», — заявил глава Движения французских предприятий (Medef) на пресс-конференции в Париж со своим итальянским коллегой в рамках франко-итальянского экономического форума.

Как сообщало ИА REGNUM, «окно возможностей» по ядерной сделке с Ираном, восстановление которой поддерживает Франция, в течение скорого времени исчезнет.

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