Омск, 13 июля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Омской области перед судом предстанет бывший директор Пушкинского дома-интерната по обвинению в получении взятки. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ksonline.ru Взятка

По данным обвинения, 24 марта 2022 года фигурант получил 100 тыс. рублей в качестве взятки от предпринимателя за заключение с ним договора поставки табачной продукции для интерната на сумму 609 тыс. рублей.

«Вину в совершении инкриминируемого ему преступления мужчина признал. В ходе следствия на имущество обвиняемого в виде жилого дома, земельного участка и транспортного средства общей стоимостью 7,4 млн рублей наложен арест», — отметили в надзорном ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение утверждено прокурором области Николаем Студеникиным. Материалы направлены в Советский районный суд Омска.

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