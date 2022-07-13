Петропавловск-Камчатский, , 09:13 — REGNUM На Камчатке по данным на 10 июля выловили уже 30 251 тонну тихоокеанских лососей, что на 20 502 тонны больше, чем за аналогичный период предыдущей нерестовой путины 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе СВТУ ФАР.

Лосось

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Активнее всего промышленная рыбалка идёт в Карагинской и Петропавловско-Командорской подзонах — добыто уже 17 035 тонн и 12 174 тонны красной рыбы соответственно. В Карагинской подзоне основу улова составляет горбуша — 14 374 тонны, а в Петропавловско-Командорской - усть-камчатская нерка - 11 145 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, жители отдаленных районов Камчатки, которые раньше пользовались правами коренных малочисленных народов севера, но сейчас не могут документально подтвердить свою принадлежность к КМНС, смогут рыбачить уже в эту путину на специально отведенных участках.