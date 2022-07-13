Новосибирск, 13 июля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Новосибирской области одобрены документы о дальнейшем снятии действующих ограничительных мер, введённых ранее из-за коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«При этом сохраняется соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, — уточнили в областной администрации. — Документ, подписанный главой региона, вступает в силу с сегодняшнего дня».

Так, снимаются ограничения на проведение массовых мероприятий, работу танцполов, заполняемость залов при проведении спортивных мероприятий, а также работу аквапарков, аттракционов и детских развлекательных центров. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей отменяется обязанность соблюдения масочного режима работниками.