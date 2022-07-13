Екатеринбург, , 09:35 — REGNUM В екатеринбургский аэропорт «Кольцово» доставили более 30 млн клещей и насекомых. Они будут бороться с вредителями, сообщили журналистам в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Свердловской области.

Клещ

Партию из 30 млн 960 тыс. насекомых и клещей-энтомофагов завезли в регион 12 июля. Теперь их направляют в хозяйствующие субъекты.

В ведомстве отметили, что такие клещи и насекомые не опасны для человека. Фермеры смогут использовать их вместо химических веществ. Такой способ борьбы с вредителями наносит меньше вреда природе.