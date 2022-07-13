* Ичкерии — запрещённая в России организация

Грозный, 13 июля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров посмеялся над депутатами украинского парламента, которые предложили признать Ичкерию (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Законопроект о признании внесли на рассмотрение депутаты Александр Гончаренко и Муса Магомедов. Чеченский лидер назвал парламентариев Верховной рады Украины тугодумами и клоунами, потерявшимися во времени и умеющими рассмешить своими абсурдными решениями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Эта информация сделала наш день. Что ни говори, но умеют представители госорганов Украины веселить публику. Сплошные комики и клоуны. <…> Люди добрые, донесите до этих чудаков важное сообщение: пока они блуждают во временном пространстве, потеряв связь с действительностью, Ичкерии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) даже на бумаге не существует. Ее давно нет», — прокомментировал предложенный законопроект о признании Ичкерии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рамзан Кадыров.

Он напомнил, что от бывшего проекта Запада, названного Ичкерией (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ничего не осталось, поэтому нельзя признать того, чего не существует.

«Господа балаболы из Рады, слишком поздно вы вспомнили о статусе Ичкерии (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Лет на тридцать! Никак нельзя признать то, чего не существует. Но продолжайте нас веселить», — посмеялся Кадыров.

Напомним, Чеченская Республика Ичкерия (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была незаконно создана в 1991 году на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР. Она не была признана ни одним законным правительством государств — членов ООН.

Желание признать это несуществующее государство является таким же абсурдным, как законопроект, внесенный ранее в Верховную раду, о запрете на Украине географических названий, связанных с Россией, её историей и выдающимися деятелями.