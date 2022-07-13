Кадыров назвал клоунами депутатов Рады из-за закона о признании Ичкерии*
Грозный, 13 июля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров посмеялся над депутатами украинского парламента, которые предложили признать Ичкерию (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Законопроект о признании внесли на рассмотрение депутаты Александр Гончаренко и Муса Магомедов. Чеченский лидер назвал парламентариев Верховной рады Украины тугодумами и клоунами, потерявшимися во времени и умеющими рассмешить своими абсурдными решениями.
Он напомнил, что от бывшего проекта Запада, названного Ичкерией (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ничего не осталось, поэтому нельзя признать того, чего не существует.
Напомним, Чеченская Республика Ичкерия (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была незаконно создана в 1991 году на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР. Она не была признана ни одним законным правительством государств — членов ООН.
Желание признать это несуществующее государство является таким же абсурдным, как законопроект, внесенный ранее в Верховную раду, о запрете на Украине географических названий, связанных с Россией, её историей и выдающимися деятелями.