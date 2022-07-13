Екатеринбург, , 09:35 — REGNUM В Екатеринбурге будут судить лжериэлтора. Женщина присвоила средства, которые предназначались для покупки квартиры, сообщили журналистам в пресс-службе городского УМВД.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В 2021 году женщина решила купить квартиру и обратилась к обвиняемой с просьбой оказать ей риэлторские услуги. Сначала свердловчанка внесла предоплату, а затем отдала лжериэлтору всю сумму для покупки квартиры. В общей сложности, 1 млн 72 тыс. рублей. Обвиняемая заключать сделку не собиралась, средства она присвоила. Ранее женщину уже судили за подобное преступление.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Свердловчанке грозит до 10 лет лишения свободы.