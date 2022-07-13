Находка, Приморский край, , 09:07 — REGNUM В Приморье вручили российские паспорта гражданам, прибывшим из Мариуполя, Винницы, Херсона и Мелитополя. Торжественная церемония вручения паспортов состоялась в микрорайоне Врангель в Находке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УВМД.

Паспорт 40.мвд.рф

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Перед получением российских паспортов, все 20 человек приняли присягу.

«Это очень простая, но важная процедура. В своей клятве гражданин даёт обещание жить по законам Российской Федерации, чтить культуру и традиции страны. Участники церемонии рассказали, что быть полноправными гражданином Российской Федерации — не только честь, но и огромная ответственность перед обществом и самими собой. Они выразили уверенность в том, что Приморская земля станет им родной», — пояснили в УМВД.

В свидетельствах о рождении детей, чьи родители получили паспорта, поставлены отметки о российском гражданстве.

Как сообщало ИА REGNUM, упрощенная процедура получения гражданства Российской Федерации для всех граждан Украины, введённая указом президента России, позволит жителям Украины избежать принудительной мобилизации в украинскую армию и укрыться в России от обстрелов ВСУ, считает политолог, публицист Юрий Светов.