Верхоянский район, Якутия, 13 июля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Депутат Дулгалахского наслега скончался 12 июля после попытки откачать воду из подвала своего дома. Мужчина задохнулся угарным газом от мотопомпы, сообщила «Комсомольская правда».

Правительство Забайкалья Наводнение

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Депутата пытались спасти, но в условиях наводнения поздно обнаружили, что он потерял сознание.

«Он надышался угарным газом от мотопомпы, потерял сознание и упал. Сколько он там пролежал, неизвестно. Сами понимаете, что остальным жителям было не до этого, они спасали свое имущество», — рассказал житель села Томтор.

Мужчину нашла его родственница, она позвала на помощь. Прилетевшие санрейсом врачи пытались спасти жителя села, но не смогли. По словам местных жителей, депутат уже очень устал, когда полез в подпол. До этого он долгое время копал канаву, наводнение не давало отдохнуть. Мужчине было 58 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Томтор Верхоянского района Якутии 11 июля уровень воды в реке Куйдусун достиг 998 см при критической отметке в 1000 см. Были подтоплены школа, фельдшерско-акушерский пункт, 95 участков и 50 жилых домов.