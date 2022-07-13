Салехард, 13 июля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. На Ямале распределяют разрешения на добычу лося и бурого медведя. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Цитата из к/ф «Медведи Камчатки. Начало жизни» реж Владислав Гришин, Ирина Журавлева. 2018. Россия Медведи

В адрес департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО от охотников поступило свыше 3600 заявлений. Выйти на бурого медведя и лося более всего желающих в Шурышкарском районе — 1168 человек и в Красноселькупском — 713. Согласно квотам, с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года на Ямале разрешено добыть 619 бурых медведей. Лимит добычи лося — 377 особей.

Разрешения распределяют путём случайной выборки в автоматическом режиме. Однако часть разрешений будет отдана охотникам, принявшим участие в мероприятиях по сохранению охотничьих ресурсов, добыче волка, лисиц, песцов. Результаты выборки будут известны 15 июля. Победителям отправят уведомления по электронной почте, а также опубликуют списки на сайте департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО.