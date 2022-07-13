Сингапур, , 09:05 — REGNUM Курс фунта стерлингов снизился в результате укрепления доллара, которому способствовало ослабление евро и иены, и аналитики предвидят дальнейшую волатильность британской валюты в результате отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, передает 13 июля Reuters.

Фунты стерлингов

На сингапурской бирже фунт торговался на уровне $1,19 025, но следующей проблемой для него станут данные по ВВП Великобритании, которые должны быть опубликованы утром 13 июля. Трейдеры ожидают, что май покажет нулевой рост.

«Сочетание медленного роста, долга и высокой инфляции, вероятно, окажется очень сложным для нового руководства тори, — считает старший стратег Rabobank Джейн Фоли. — Фунт может пострадать от недостатка управления, пока новый премьер-министр не займет свое место».

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