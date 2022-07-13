Томск, , 09:04 — REGNUM Главной проблемой развития села губернатор Томской области Владимир Мазур назвал кадровый голод. Пути её решения, а также точки роста сельских территорий обсуждались на заседании отраслевого штаба, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деревня на берегу реки

Кадровый голод, по мнению главы региона, выражается в острой нехватке специалистов в сельском хозяйстве, медицине, образовании, культуре и спорте.

«Ранее принял решение увеличить на тысячу количество студентов в колледжах и техникумах, открыть дополнительные агроклассы в сельских школах. Но иллюзий не питаю: только этими мерами проблему кадрового голода мы не решим», — отметил он.

Решение проблем губернатор видит в более активном участии в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий», поставив задачу увеличить до 1 млрд рублей, которые будут вкладываться в развитие села. Мазур также попросил районных глав и руководителей сельхозпредприятий подготовить детальные срезы по каждому району.