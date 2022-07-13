Новосибирск, 13 июля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Новосибирске ситуация с пониженным уровнем воды в реке Обь находится на контроле профильных служб. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Василий Суриков. Река Обь. 1895

«Возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными гидрологическими явлениями, маловероятно, — прокомментировал начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Александр Ерохин. — При этом уровне воды есть определённые ограничения для судоходства в бассейне реки Обь, проход судов возможен только вдоль фарватера, где достаточные глубины. Судоводители предупреждены, выставлены знаки».

Уровень воды в Оби на водомерном посту города составляет 88 см. Отмечается, что опасности для работы водозабора нет — водозаборы технически могут работать даже при уровне воды на новосибирском водомерном посту — 30 см.