Джакарта, , 09:00 — REGNUM Австралия открывает образовательные программы для граждан Индонезии, желающих получить степень магистра или доктора философии, сообщает Antara.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

«Стипендия G20 будет способствовать укреплению отношений и дружбы, а также использованию возможностей, которые приносят пользу нашим гражданам, сообществам и странам», — заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

Стипендия будет присуждаться за курсы, соответствующие приоритетным направлениям Индонезии в рамках G20, а именно: глобальное здравоохранение, переход к устойчивой энергетике и цифровая трансформация.

Стипендия G20 была упомянута как престижная международная награда, присуждаемая правительством Австралии следующему поколению мировых лидеров в Индонезии. Ожидается, что благодаря учебе и исследованиям получатели стипендий смогут развить навыки и знания, чтобы внести значительный вклад в реализацию приоритетов Индонезии G20.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд примет участие во встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран G20 на Бали 15–16 июля.

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