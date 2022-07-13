Псков, , 09:01 — REGNUM В Псковской области проводили в последний путь еще троих военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил 13 июля губернатор региона Михаил Ведерников.

Свечи Melly95

Погибли сержант Андрей Ермилов, ефрейтор Павел Казаков и рядовой Михаил Казакевич.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Родственникам наших героев будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — пообещал глава Псковской области.

Согласно сообщениям областных властей, общее количество жителей Псковской области, погибших при исполнении воинского долга в ходе спецоперации, достигло 68 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: На Псковщине похоронили троих военнослужащих, погибших в ходе спецоперации