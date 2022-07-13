Нью-Дели, 13 июля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В результате обрушившихся на юго-западную часть Индии мощных ливней в разных штатах страны погибли как минимум 18 человек. Об этом 13 июля сообщает телеканал India TV.

Dampfkasten Ливень

Уточняется, что сильные ливни и произошедшие в результате них наводнения стали причиной нарушения жизни в индийских штатах Телангана, Гуджарат, Махараштра и Мадхья-Прадеш.

Кроме того, отмечается, что в штате Карнатака также произошло наводнение, а в штате восточный Ассам всё ещё наблюдается затопления во многих районах и происходят оползни. При этом в ряде районов Нью-Дели тоже зафиксированы наводнения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Приморье 15–16 июля в южной половине ожидаются дожди, на юге и юге восточных районов сильные (15-45 мм за 12 часов и менее) и очень сильные (50 мм и более за 12 часов и менее). На юго-востоке края местами ливни (общее количество осадков 100 мм и более за 48 часов и менее).