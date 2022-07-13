Чита, , 08:59 — REGNUM В Забайкалье, где проживет более миллиона граждан, по состоянию на 13 июля первым компонентом от COVID-19 привиты 722 482 человека, сообщает министерство здравоохранения региона.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

Известно также, что завершили вакцинацию 658 699 человек. Повторно привиты 219 534.

Также первый компонент вакцины получили 7737 детей, из них завершили вакцинацию — 5582.

Также первый компонент вакцины получили 8483 несовершеннолетних, из них завершили вакцинацию — 6279.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась: на 13 июля 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 169 545 (+14 за минувшие сутки).

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