Чита, 13 июля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Забайкалье, где проживет более миллиона граждан, по состоянию на 13 июля первым компонентом от COVID-19 привиты 722 482 человека, сообщает министерство здравоохранения региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

Известно также, что завершили вакцинацию 658 699 человек. Повторно привиты 219 534.

Также первый компонент вакцины получили 7737 детей, из них завершили вакцинацию — 5582.

Также первый компонент вакцины получили 8483 несовершеннолетних, из них завершили вакцинацию — 6279.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась: на 13 июля 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 169 545 (+14 за минувшие сутки).

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