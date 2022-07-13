Габороне, , 08:58 — REGNUM Ботсванский легкоатлет, серебряный призёр Олимпийских игр — 2012 Найджел Амос временно отстранён за нарушение антидопинговых правил. Об этом 13 июля сообщает Athletics Integrity Unit.

Допинг RonnyK

Отмечается, что в допинг-пробе, которая была взята у 28-летнего спортсмена 4 июня во внесоревновательный период, обнаружены метаболиты GW1516, которые влияют на усвоение жиров организмом.

На Играх-2012 в Лондоне Амос завоевал серебряную медаль в беге на 800 метров, став первым обладателем олимпийской награды в истории Ботсваны. На Универсиаде-2013 в Казани он выиграл золото на той же дистанции.