Москва, 13 июля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Берлин отверг протест Киева по поводу решения Канады вернуть России турбину для «Северного потока» как безосновательный. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политик и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

ParisSeptembre2014 Алексей Пушков

«Возмущение Киева по поводу возвращения Канадой турбины для «Северного потока» было отвергнуто Берлином как не имеющее оснований», — написал сенатор в телеграмм-канале.

Он пояснил, что Канада «подвела турбину под свои санкции по недомыслию, в санкционном раже, не согласовав этот шаг с ЕС, и потому была вынуждена дать задний ход».

«Германия же, как и весь Евросоюз, санкции на поставки российского газа не вводила. Отказ от него отдельных стран или, точнее, разговоры на сей счёт, поскольку отказавшиеся в разных формах продолжают покупать газ из России, положения не меняют. ЕС не вводил эмбарго на поставки газа из России», — напомнил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Канады ранее сообщило, что намерено снять санкции с турбин для Газпрома по просьбе Германии. При этом украинская сторона данное решение назвала «необоснованным и опасным для санкционного режима».

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В США поддержали решение Канады вернуть Германии турбину Siemens для российского газопровода «Северный поток». В свою очередь власти Германии «приняли к сведению» призывы Украины к Канаде с требованием отменить решение о возврате турбины Siemens для «Северного потока — 1».

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