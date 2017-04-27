13 Июля
9:10
В селе Якутии во время наводнения погиб депутат
Депутат Дулгалахского наслега скончался 12 июля после попытки откачать воду из подвала своего дома. Мужчина задохнулся угарным газом от мотопомпы.
9:05
В селе в Якутии вода пошла через дамбу
В Верхоянском районе Якутии из-за паводка был введён режим ЧС.
9:03
В Якутии затопило ещё одно село
От паводка пострадало селе Томтор Верхоянского района Якутии.
9:02
Из затопленного села в Якутии эвакуировали 26 детей
Ранее из села Суордах Верхоянского района Якутии в Якутск перевезли 27 человек — это дети с сопровождающим. Их эвакуировали из затопленного села вертолётами.
9:00
В Якутии дождями размыло дорогу
12 июля стало известно, что из-за обильных осадков перестала функционировать автодорога в село Харбалах Таттинского района Якутии.