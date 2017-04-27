Лето 2022 года оказалось сложным для Якутии не только из-за сильных лесных пожаров. На части территории республики обильные дожди привели к тому, что реки выходят из берегов и топят населённые пункты.

От паводка пострадали несколько сёл Верхоянского района республики, город Верхоянск, село Себян-Кюель в Кобяйском районе.

Людей эвакуируют, детей самолётами и вертолётами экстренно отправляют на отдых в лагерь под Якутском.

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