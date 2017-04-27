13 Июля
 
9:10

В селе Якутии во время наводнения погиб депутат

Депутат Дулгалахского наслега скончался 12 июля после попытки откачать воду из подвала своего дома. Мужчина задохнулся угарным газом от мотопомпы.

9:05

В селе в Якутии вода пошла через дамбу

В Верхоянском районе Якутии из-за паводка был введён режим ЧС.

9:03

В Якутии затопило ещё одно село

От паводка пострадало селе Томтор Верхоянского района Якутии.

9:02

Из затопленного села в Якутии эвакуировали 26 детей

Ранее из села Суордах Верхоянского района Якутии в Якутск перевезли 27 человек — это дети с сопровождающим. Их эвакуировали из затопленного села вертолётами.

9:00

В Якутии дождями размыло дорогу

12 июля стало известно, что из-за обильных осадков перестала функционировать автодорога в село Харбалах Таттинского района Якутии.