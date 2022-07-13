Томск, 13 июля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Томской области завершился процесс над 29-летним местным жителем, обвиняемого в совершении ДТП, в результате которого погибла беременная женщина. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным обвинения, в сентябре 2021 года фигурант ехал на автомобиле Toyota Avensis по трассе Новомихайловка — Итатка. Не убедившись в безопасности манёвра, мужчина начал обгон, но столкнулся со встречной машиной.

«В результате дорожно-транспортного происшествия беременная женщина, сидящая на пассажирском сидении встречного автомобиля, от полученных травм скончалась», — отметили в надзорном ведомстве.

Суд первой инстанции приговорил водителя к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении. Защитник осужденного обжаловал приговор, посчитав его излишне суровым. Однако судебная коллегия Томского областного суда встала на сторону прокуратуры, отклонив жалобу.