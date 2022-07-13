Сеул, 13 июля 2022, 08:55 — REGNUM В июне 2022 года численность занятого населения Южной Кореи увеличилась на 841 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.
Согласно опубликованным данным, занятость в Южной Корее растёт 16 месяцев подряд.
Известно, что на конец июня текущего года в стране на рабочих местах трудились 28,49 млн человек.
Количество работающего населения в сфере оптовой и розничной торговли сократилось на 32 тыс. человек, в сфере финансов и страхования — на 59 тыс. человек.
С другой стороны, количество работающего населения в сфере здравоохранения и социального обеспечения, напротив, увеличилось на 177 тыс. человек, в обрабатывающей промышленности — на 158 тыс. человек, в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса — на 28 тыс. человек, в сфере транспорта и логистики — на 126 тыс. человек.
Уровень занятости лиц в возрасте старше 15 лет составил 62,9%, что на 1,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Уровень безработицы сократился на 0,8% и составил 3%.