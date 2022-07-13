Сеул, , 08:55 — REGNUM В июне 2022 года численность занятого населения Южной Кореи увеличилась на 841 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Бен Шан. Безработица

Согласно опубликованным данным, занятость в Южной Корее растёт 16 месяцев подряд.

Известно, что на конец июня текущего года в стране на рабочих местах трудились 28,49 млн человек.

Количество работающего населения в сфере оптовой и розничной торговли сократилось на 32 тыс. человек, в сфере финансов и страхования — на 59 тыс. человек.

С другой стороны, количество работающего населения в сфере здравоохранения и социального обеспечения, напротив, увеличилось на 177 тыс. человек, в обрабатывающей промышленности — на 158 тыс. человек, в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса — на 28 тыс. человек, в сфере транспорта и логистики — на 126 тыс. человек.

Уровень занятости лиц в возрасте старше 15 лет составил 62,9%, что на 1,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Уровень безработицы сократился на 0,8% и составил 3%.