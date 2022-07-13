Сингапур, , 08:52 — REGNUM Утром 13 июля курс евро держится на уровне чуть выше паритета с долларом, но трейдеры опасаются, что высокие показатели по инфляции могут заставить евро опуститься до невиданных за последние десятилетия минимумов, передает агентство Reuters.

Доллар и евро Pixabay.com

На торгах в Азии доллар укреплялся, и повышение ставок на 50 базисных пунктов в Новой Зеландии и Южной Корее, как и ожидалось, не оказало значительной поддержки ни новозеландской, ни корейской валюте.

Евро застыл на уровне $1,0036. Во вторник 12 июля он опустился до 20-летнего минимума на фоне энергетического кризиса, который ухудшил перспективы роста в еврозоне.

На дилинговой платформе Electronic Broking Services он упал до $1,00 005, а на платформе Reuters ночью успел коснуться $1.

По прогнозам экономистов, евро может упасть еще больше, если данные о высокой инфляции поддержат ожидания инвесторов о повышении процентных ставок в США, что поможет доллару укрепиться.

«Я думаю, что доллар США продолжит расти, если индекс потребительских цен в США будет выше, чем ожидается, — сказал стратег Commonwealth Bank of Australia Джо Капурсо. — Определенно, есть очень большие шансы, что евро упадет ниже паритета сегодня к вечеру».

Слабость евро и иены подняла индекс доллара США, который на этой неделе достиг двадцатилетнего пика.

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